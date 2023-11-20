20 ноября, 13:13

Около 6 тыс. человек стали участниками празднования дня рождения Деда Мороза в Подмосковье

Культурные программы прошли более чем в 80 парках региона

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Культурные программы в рамках празднования дня рождения Деда Мороза прошли более чем в 80 парках Московской области в минувшую субботу, мероприятия посетили около 6 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.

"Порядка 6 тыс. человек более чем в 80 парках культуры и отдыха Подмосковья посетили областное мероприятие "День рождения Деда Мороза". Праздник состоялся 18 ноября. <...> Гости увидели театрализованные программы "Однажды в сказке", посетили "Открытые мастерские". Специально для детей были подготовлены квесты "Кто такой этот Дед Мороз?", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве сообщили, что также для гостей парков были оборудованы тематические фотозоны. Кроме того, все желающие смогли принять участие в анимационных программах с зимними героями и Дедом Морозом или благотворительных акциях "Сюрприз к Новому году". 

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