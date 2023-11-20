20 ноября, 13:09
Наука

"Сколково" и ВЦИОМ выяснили, что до 80% россиян интересуют новости о науке

В исследовании восприятия населением сферы науки и технологий приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, сообщила пресс-служба центра

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Около 80% россиян интересуются новостями о науке и технологиях, а 78% молодежи считает, что сфера активно развивается. Такие данные получены в результате всероссийского исследования инновационного центра "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ, которое распространила пресс-служба центра.

Исследование проходило в 2023 году, были опрошены 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Выборка представляет взрослое население страны по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. В опросе замерялся уровень информированности и динамика восприятия "Сколково" населением по сравнению с предыдущим исследованием инновационного центра и ВЦИОМ, проведенным в ноябре 2021 года, а также уровень информированности и восприятия населением сферы науки и технологий.

"Первый опрос совместно с ВЦИОМ был проведен в 2021 году. Сравнивая результаты предыдущего и нынешнего исследований, мы видим положительный тренд восприятия сферы науки и технологий во всех группах населения, - сообщила вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии фонда "Сколково" Карина Кушнир, чьи слова приводятся в сообщении. - Почти две трети опрошенных считают, что сфера последовательно развивается, среди них 59% мужчин и 67% женщин. Наиболее позитивный взгляд отмечен среди молодежи. Так, в аудитории 18-24 лет ответы о постепенном развитии и расцвете отрасли выбрали 78% респондентов".

Опрос показал, что у россиян высокий интерес к информации о науке и технологиях. Так, 80% опрошенных хотя бы изредка смотрит или читает по данным темам материалы. При этом повышенный интерес к теме технологий проявляет каждый пятый житель нашей страны - 21% (чаще других мужчины - 31%, жители Москвы и Санкт-Петербурга - 34%, а также люди с высшим образованием - 28%). 30% респондентов заявили, что иногда смотрят новости из сферы науки и технологий, а 29% делают это редко. Лишь 19% участников опроса сказали, что не интересуются технологиями.

При этом исследование показало, что среди молодежи 18-24 лет значительно сократилась доля тех, кто считает, что отрасль находится в постепенном упадке - только 3% в 2023 году по сравнению с 16% в 2021 году. Также снизилось общее число пессимистично настроенных россиян - с 24% в 2021 году до 17% в 2023 году. Даже наиболее критично настроенная группа в возрасте от 25 до 34 лет высказалась позитивнее, чем раньше: 61% опрошенных в этой когорте (это на 10% больше, чем в 2021 году) позитивно оценили ситуацию в отрасли, а негативно - всего 18% (на 9% меньше, чем в 2021 году).

Аналитики "Сколково" и ВЦИОМ также выяснили, что основными источниками информации о науке и технологиях являются интернет-сайты (62%) и телевидение (51%). В первую пятерку с некоторым отрывом также входят разговоры с людьми (34%), мессенджеры (33%) и социальные сети (32%). В исследовании отмечается, что интернет-сайты во всех возрастных аудиториях находятся на первом месте среди источников информации о науке и технологиях, кроме наиболее возрастной группы (60+), где этот канал занимает второе место после телевидения.

О центре "Сколково"

"Сколково" - крупнейший в РФ инновационный центр. Под его эгидой развиваются стартапы, которые дают отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. Имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк и университет Сколтех, который, по версии Research.com, в 2022 году признан лучшим университетом в РФ по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии. Выручка резидентов "Сколково" значительно увеличилась по сравнению с 2022 годом и к концу года, как прогнозируется, превысит 500 млрд рублей. На третий квартал 2023 года число стартапов-резидентов "Сколково" составило 3 786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тысяч. 

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