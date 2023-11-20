Соболезнования в связи со смертью Елизаветы Москалевой выразил глава района Андрей Татаринов

САРАТОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Снайпер Великой Отечественной войны Елизавета Москалева из Вольского района Саратовской области умерла на 105-м году жизни. Об этом сообщил глава района Андрей Татаринов в своем Telegram-канале.

"На 105-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Никифоровна Москалева. <…> Выражаю глубокое соболезнование родным ветерана. Светлая память, благодарность за ее заслуги перед Отечеством навсегда сохранятся в наших сердцах, а имя Елизаветы Никифоровны Москалевой - в истории нашего района", - отметил Татаринов.

Москалева родилась в 1919 году в Вольске. В 1943 году была направлена на снайперские курсы в город Подольск, после окончания которых в 1944 году попала на фронт. Победу встретила в Кенигсберге. После войны вернулась в родной город, работала машинисткой в редакции газеты "Цемент" до выхода на пенсию.

Фронтовичка награждена медалью Жукова и медалью "За отвагу", а также орденом Отечественной войны II степени.