20 ноября, 13:05

В Саратовской области умерла 104-летняя снайпер Великой Отечественной войны

Соболезнования в связи со смертью Елизаветы Москалевой выразил глава района Андрей Татаринов

САРАТОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Снайпер Великой Отечественной войны Елизавета Москалева из Вольского района Саратовской области умерла на 105-м году жизни. Об этом сообщил глава района Андрей Татаринов в своем Telegram-канале.

"На 105-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Никифоровна Москалева. <…> Выражаю глубокое соболезнование родным ветерана. Светлая память, благодарность за ее заслуги перед Отечеством навсегда сохранятся в наших сердцах, а имя Елизаветы Никифоровны Москалевой - в истории нашего района", - отметил Татаринов.

Москалева родилась в 1919 году в Вольске. В 1943 году была направлена на снайперские курсы в город Подольск, после окончания которых в 1944 году попала на фронт. Победу встретила в Кенигсберге. После войны вернулась в родной город, работала машинисткой в редакции газеты "Цемент" до выхода на пенсию.

Фронтовичка награждена медалью Жукова и медалью "За отвагу", а также орденом Отечественной войны II степени. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация