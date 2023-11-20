20 ноября, 13:10

Временно закрытый пункт пропуска между Украиной и Польшей возобновил работу

Речь идет о КПП "Медыка - Шегини"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пункт пропуска на границе Польши и Украины "Медыка - Шегини", временно закрытый в понедельник в связи с отсутствием электричества с польской стороны, возобновил работу. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"По обновленной информации, <...> пропускные операции на выезд в Польшу возобновлены", - говорится в сообщении на странице управления Госпогранслужбы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее польские водители грузовиков, блокирующие три основных пункта пропуска на границе двух стран, обещали с 21 ноября перекрыть четвертый пункт - "Медыка - Шегини".

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. 

Теги:
УкраинаПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация