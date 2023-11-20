Временно закрытый пункт пропуска между Украиной и Польшей возобновил работу

Речь идет о КПП "Медыка - Шегини"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пункт пропуска на границе Польши и Украины "Медыка - Шегини", временно закрытый в понедельник в связи с отсутствием электричества с польской стороны, возобновил работу. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"По обновленной информации, <...> пропускные операции на выезд в Польшу возобновлены", - говорится в сообщении на странице управления Госпогранслужбы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее польские водители грузовиков, блокирующие три основных пункта пропуска на границе двух стран, обещали с 21 ноября перекрыть четвертый пункт - "Медыка - Шегини".

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.