В Астраханском области ожидаются штормовой ветер и мокрый снег до 24 ноября

В ГУ МЧС по региону рекомендовали обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей

АСТРАХАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Синоптики предупредили о сильных дождях, местами переходящих в мокрый снег, усилении ветра с порывами до 23 м/с и понижении температуры воздуха до минус 6 градусов в Астраханской области до 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным Астраханского ЦГМС в период с 21 по 23 ноября по области ожидается ухудшение погодных условий. 21 и 22 ноября сильный дождь, переходящий в мокрый снег, сильный западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, порывами до 23 м/с. Температура воздуха в течение суток 21 ноября от 3 до 8 градусов тепла. 22 и 23 ноября временами снег и мокрый снег, с понижением температуры от минус 1 до 6 градусов, днем по югу - до плюс 3 градусов", - говорится в сообщении.

23 ноября прогнозируется временами снег и мокрый снег, гололедные явления, на дорогах - образование гололедицы, уточнили в пресс-службе.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели напоминают о необходимости соблюдения водителями автотранспорта скоростного режима на дорогах. Также гражданам рекомендуется, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.