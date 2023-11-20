20 ноября, 13:22
Палестино-израильский конфликт

Борт ВВС Турции доставил в Анкару свыше 100 человек из больниц Газы

Их доставят на лечение в клиники турецкой столицы

СТАМБУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет ВВС Турции доставил на авиабазу Этимесгут в Анкаре из Газы 61 больного и 49 сопровождающих их лиц. Об этом сообщил с авиабазы телеканал TRT Haber, отметив, что Турция продолжит доставку из палестинского анклава больных.

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Самолет встречал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Больных доставят на лечение в клиники турецкой столицы.

Ранее в Анкару были доставлены 27 онкобольных из Газы, которых разместили в больнице Билькент. Власти Турции ранее сообщали о готовности доставки на лечение из Газы порядка 1 тыс. человек.

Параллельно Турция проводит эвакуацию из района конфликта своих граждан. В воскресенье в Стамбул из Каира на самолете авиакомпании Turkish Airlines были доставлены 44 человека. В тот же день в Египет через КПП "Рафах" перебрались 87 граждан Турции и Северного Кипра, которых в ближайшее время планируется отправить в Турцию. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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