20 ноября, 13:11

Чат-бот московского портала поставщиков обработал более 142 тыс. обращений

На портале работают свыше 56 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 40 регионов России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чат-бот на московском портале поставщиков принял более 142 тыс. обращений за время своей работы - с ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"На портале поставщиков работают более 56 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 40 регионов России. Свою продукцию им предлагают свыше 310 тыс. предпринимателей со всей страны. Чтобы упростить пользователям работу на платформе, в ноябре 2020 года запустили чат-бот, который оперативно отвечает на их вопросы. За три года виртуальный ассистент обработал 142,5 тыс. запросов, а с начала 2023-го им воспользовались 37,4 тыс. раз", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточнил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев, чат-бот на Портале поставщиков решает сразу несколько важных задач. Во-первых, он оперативно помогает новым пользователям освоиться и найти ответы на часто задаваемые вопросы о регистрации и работе на ресурсе. Опытным участникам закупок электронный консультант подсказывает ответы более чем на 600 вопросов. Благодаря искусственному интеллекту он продолжает обучаться и расширять свою базу знаний. Кроме того, бот оптимизирует работу службы поддержки ресурса - оператор подключается лишь в 20% обращений для решения нестандартных вопросов, которые требуют большего внимания, времени и знаний.

"Чаще всего к боту обращаются с вопросами, которые связаны с началом и процессом работы на портале, правилами участия в котировочных сессиях и других видах закупок, формированием каталога продукции. Таким образом, сервис помогает пользователям ориентироваться на платформе и быстро находить необходимую справочную информацию. В среднем длительность консультации составляет не более пяти минут", - добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работают более 56 тыс. заказчиков из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает более 2,5 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключают около 1,5 тыс. контрактов. 

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