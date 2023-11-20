Nordwind откроет новые рейсы в Дагестан из шести городов в 2024 году

Вылеты в республику будут выполнять из Сыктывкара, Нижневартовска, Саранска, Кирова, Иваново и Оренбурга

МАХАЧКАЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind расширит маршрутную сеть в Дагестан за счет запуска новых регулярных рейсов из шести городов, сообщается на сайте авиакомпании.

"В 2024 году в дополнение к уже существующей маршрутной сети Nordwind планирует открытие регулярных рейсов в Республику Дагестан из Сыктывкара, Нижневартовска, Саранска, Кирова, Иваново и Оренбурга, а также увеличение количества рейсов из Тюмени до трех раз в неделю, Уфы - до пяти и Казани до семи раз в неделю", - говорится в сообщении.

Компания начала выполнять первые рейсы из Махачкалы впервые в 2021 году. На тот момент выполнялись рейсы по трем направлениям, одним из которых была Москва. В 2022 году полеты выполнялись по шести маршрутам. "В текущем году мы запустили отсюда уже 15 направлений, достигнув доли в региональных рейсах из Махачкалы в 24%. В 2024 году Nordwind продолжит усиливать присутствие в Дагестане и на Северном Кавказе в целом. Мы рассчитываем увеличить здесь полетную программу до 21 направления, выйдя на объем перевозок не менее чем 427 тыс. пассажиров", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора авиакомпании Антона Маттиса.