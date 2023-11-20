В Москве 25 ноября состоится фестиваль традиционных видов борьбы народов России

На мероприятии будут представлены такие виды борьбы, как татаро-башкирская - на поясах, чувашская - керешу, таджикская - гуштингири, народов Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Фестиваль традиционных видов борьбы народов России пройдет 25 ноября в спортомплексе МГТУ имени Н. А. Баумана в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента нацполитики и межрегиональных связей.

"Фестиваль направлен на формирование здоровой, благоприятной атмосферы межнационального мира и согласия в столице. Он демонстрирует широкой общественности многообразие спортивных традиций и культурное наследие народов России. <...> Он представляет собой открытое лично-командное первенство по традиционным видам борьбы: татаро-башкирской - на поясах, чувашской - керешу, таджикской - гуштингири, народов Сибири и Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что абсолютное первенство среди победителей в весовых категориях по видам борьбы в этом году будет проводиться по борьбе народов Сибири и Дальнего Востока по правилам бурятской борьбы бухэ барилдаан.

"В соревнованиях ожидается участие около 150 спортсменов, представляющих команды национально-культурных объединений и землячеств Москвы: Алтая, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Калмыкии, Республики Северная Осетия - Алания, Республики Саха (Якутия), Татарстана, Тывы, Хакасии, Чувашии, Забайкальского края, Иркутской области, Нижнего Новгорода, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии, Армении и других", - добавили в департаменте.

Победителям и призерам соревнований будут вручены кубки, медали, дипломы и призы. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы при организационной поддержке комиссии по физической культуре и спорту совета по делам национальностей при правительстве Москвы, Всероссийской федерации борьбы на поясах, ГБУ "Московский дом национальностей", Российского государственного университета спорта, РОО "Общество бурятской культуры "Уряал".

"Фестиваль традиционных видов борьбы народов России - это зрелищное, яркое и запоминающееся событие в спортивной жизни нашей столицы. Из года в год самые сильнейшие и достойнейшие борцы демонстрируют свое мастерство, чем не только помогают популяризировать спорт и здоровый образ жизни, но и способствуют сохранению традиций разных народов России. Я уверен, нынешний фестиваль, как и всегда, порадует нас честными и красивыми состязаниями", - отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, слова которого приводятся в анонсе фестиваля.