20 ноября, 13:39

Строители начали облицовку стен и потолка платформы станции метро "Тютчевская" в Москве

Общая площадь архитектурно-отделочных работ на объекте превысила 60 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Облицовку потолка и стен платформы начали на станции метро "Тютчевская" Троицкой линии Московского метрополитена. Строителям предстоит установить панели, на которые нанесены строки из произведений русского поэта, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На строящейся станции "Тютчевская" продолжается архитектурная отделка пассажирской зоны. В частности, началась облицовка потолка и стен платформенного участка. Строителям предстоит установить на предварительно смонтированные подсистемы алюминиевые панели, на которые нанесены строки из произведений русского поэта Федора Ивановича Тютчева", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что на полу платформы уже уложен гранит и габбро, на путевые стены нанесено название будущей станции, а общая площадь архитектурно-отделочных работ на объекте превысила 60 тыс. кв. м.

"В оформлении пассажирской зоны строители используют предусмотренное проектом сочетание светлых шлифованных алюминиевых панелей с анодированными под цинк темными", - добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

По его словам, уже облицована цокольная часть колонн на платформе, ведется оформление их верхней части декоративным стеклом - триплексом. "Под стеклом пассажиры смогут увидеть трубы из нержавеющей стали, в которых будут проложены кабели инженерных коммуникаций", - отметил Кравцов.

Отделочные работы ведутся не только внутри станции, но и на поверхности. В частности, завершена архитектурная отделка одного из вентиляционных киосков рядом с будущим эвакуационным выходом. Павильон которого также облицован гранитом и остеклен, заключил глава инжинирингового холдинга.

Метро в Троицк

Станция "Тютчевская" Троицкой линии метро строится с выходами на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, к остановкам наземного городского и пригородного пассажирского транспорта. Название присвоено станции в 2021 году в честь русского поэта и дипломата Федора Тютчева, отцу которого в XIX веке принадлежала находившаяся поблизости усадьба Троицкое.

Новая линия метро длиной свыше 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток - около 100 тыс. человек в сутки. Около новых станций проживает примерно 1,5 млн человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся. 

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