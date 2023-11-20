Россия переизбрана в межправительственный комитет ЮНЕСКО по биоэтике

По данным Минздрава России, это подтвердило высокий авторитет отечественной науки и важную роль российского экспертного сообщества в разработке норм в области этики новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта и нейротехнологий

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российскую Федерацию переизбрали в состав межправительственного комитета ЮНЕСКО по биоэтике на 2023-2027 годы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"В ходе 42-й сессии Генеральной конференции <…>, главного руководящего органа ЮНЕСКО, Россия была переизбрана в Межправительственный комитет по биоэтике на 2023-2027 годы, что подтвердило высокий авторитет отечественной науки и важную роль российского экспертного сообщества в разработке нормативных норм в области этики новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта и нейротехнологий", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, Минздрав России продолжит активную работу на площадке ЮНЕСКО по продвижению отечественных подходов в области биоэтики.