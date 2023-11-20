20 ноября, 13:40

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 16% за неделю

В регионе зарегистрировали более 30 тыс. заболевших

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 16,2%, зарегистрировано более 30 тыс. заболевших, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В Свердловской области за неделю, с 13 по 19 ноября 2023 года, зарегистрировано 31 828 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 16,2% и выше среднего многолетнего уровня на 6,8%", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 60,5% составляют дети. По данным лабораторного мониторинга, среди 408 больных, обследованных за неделю, доминирует риновирус.

Управлением Роспотребнадзора уточняется, что на 20 ноября в регионе проведено 2 179 576 вакцинаций против гриппа, это 52,16% от общего числа населения.

Теги:
РоссияСвердловская область
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