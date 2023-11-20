В Подмосковье зимой организуют более 800 катков

Также для жителей и гостей региона обустроят более 160 лыжных трасс

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Свыше 840 мест для катания на льду, в том числе порядка 30 катков с искусственным льдом, подготовят в этом зимнем сезоне в Московской области. Также для жителей и гостей региона будут обустроены более 160 лыжных трасс, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Самые популярные зимние активности у нас - это коньки и лыжи. Мы готовим 842 места для катания на льду, в том числе будет порядка 30 площадок с искусственным льдом. Парк Малевича в Одинцово, парк "Юбилейный" в Химках, стадион "Зоркий" в Красногорске, парк "Пехорка" в Балашихе, Центральная площадь в Люберцах и многие другие объекты - это любимые места зимнего отдыха наших жителей. Кроме того, как только позволит погода, обустроим более 160 лыжных трасс, любимые детьми и взрослыми тюбинговые горки", - привели в тексте слова губернатора Московской области Андрей Воробьева.

В тексте сообщается, что общая протяженность лыжных трасс, которые будут оборудованы в регионе, составит около 800 км. Для любителей катания на коньках подготовят около 180 катков и свыше 660 хоккейных площадок. Наибольшее их количество - в городских округах Одинцово, Красногорск и Подольск.

В пресс-службе уточнили, что в конце октября уже был открыт первый каток в Черноголовке.

Как рассказал министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов, которого цитируют в материале, 1 декабря на портале "Спорт Подмосковья" запускают раздел "Лыжные маршруты". Там можно будет узнать информацию о расположении и характеристиках лыжных трасс. Кроме того, 5 декабря будет открыт единый электронный ресурс для онлайн-бронирования сеансов катания на коньках.