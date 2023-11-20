В Рязанской области ввели сертификаты на новогодние подарки для льготников

На эти цели в регионе направили 15 млн рублей, при этом стоимость одного подарка составит 500 рублей

ТАСС, 20 ноября. Льготные категории населения в Рязанской области смогут получить новогодние подарки для своих детей по электронному сертификату. Стоимость одного подарка составит 500 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства труда и соцзащиты населения Рязанской области.

"Мы расширяем меры социальной поддержки для семей с детьми. В Рязанской области льготники будут получать новогодние подарки для детей по электронному сертификату. Такое решение приняли в правительстве региона", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, получить детский новогодний подарок с помощью электронного сертификата смогут малообеспеченные многодетные семьи, семьи с детьми с ОВЗ и с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В общей сложности подарок по электронному сертификату в праве получить около 30 тыс. детей, на эти цели в регионе направили 15 млн рублей. "У семей будет выбор получить подарок в натуральном виде или приобрести сертификат", - отметили в региональном министерстве труда и соцзащиты.

Мера поддержки льготных категорий семей начнет работать в полном объеме уже в 2023 году. "Получить электронный сертификат можно будет в отделах соцзащиты по месту жительства. Если эта мера поддержки будет востребована, мы продлим ее действие и в следующем году", - цитирует пресс-службе губернатора Рязанской области Павла Малкова.