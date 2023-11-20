20 ноября, 13:51
Новый год и Рождество

В Рязанской области ввели сертификаты на новогодние подарки для льготников

На эти цели в регионе направили 15 млн рублей, при этом стоимость одного подарка составит 500 рублей

ТАСС, 20 ноября. Льготные категории населения в Рязанской области смогут получить новогодние подарки для своих детей по электронному сертификату. Стоимость одного подарка составит 500 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства труда и соцзащиты населения Рязанской области.

"Мы расширяем меры социальной поддержки для семей с детьми. В Рязанской области льготники будут получать новогодние подарки для детей по электронному сертификату. Такое решение приняли в правительстве региона", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, получить детский новогодний подарок с помощью электронного сертификата смогут малообеспеченные многодетные семьи, семьи с детьми с ОВЗ и с детьми военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В общей сложности подарок по электронному сертификату в праве получить около 30 тыс. детей, на эти цели в регионе направили 15 млн рублей. "У семей будет выбор получить подарок в натуральном виде или приобрести сертификат", - отметили в региональном министерстве труда и соцзащиты.

Мера поддержки льготных категорий семей начнет работать в полном объеме уже в 2023 году. "Получить электронный сертификат можно будет в отделах соцзащиты по месту жительства. Если эта мера поддержки будет востребована, мы продлим ее действие и в следующем году", - цитирует пресс-службе губернатора Рязанской области Павла Малкова. 

Теги:
РоссияНовый год и РождествоРязанская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация