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Площадками гонки "Лыжня России" станут исторические города Подмосковья

Центральной площадкой мероприятия станет Серпухов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют перенести старты традиционной массовой гонки "Лыжня России" в исторические города региона с целью развития спортивного туризма. В этом зимнем сезоне центральной площадкой мероприятия станет Серпухов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Хотим дать новое дыхание "Лыжне России", на которую ежегодно собирается порядка 10-15 тыс. участников, - процитировали в материале министра физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрия Абаренова. - Ранее она традиционно проходила в Химках, а сейчас мы планируем проводить соревнования в разных исторических городах, чтобы развивать спортивный туризм, чтобы гости видели наши прекрасные города. Начнем с Серпухова, есть уже заявки и от многих других муниципальных образований. В этом году у "Лыжни России" будет хороший призовой фонд".

Абаренов сказал, что также в этом году планируется предусмотреть новый формат проведения "Гонки Александра Легкова" (лыжный старт любителей спорта, которых собирает чемпион Олимпиады в Сочи-2014 Александр Легков). "В этом году она приурочена к 10-летию победы Александра на Олимпиаде в Сочи. Финал мы проведем в Пересвете (город в Московской области - прим. ТАСС), но поскольку всех желающих уже не вмещаем, дополнительно сделали этапы в Наро-Фоминске и Серпухове", - добавил министр.

В пресс-службе рассказали, что в этом зимнем сезоне на территории Подмосковья запланировано большое количество массовых мероприятий. В феврале 2024 года в Красногорске состоится детский фестиваль "Крещенские морозы", в Серпухове 10 февраля будет дан старт "Лыжне России", лыжная гонка "Кубок Александра Большунова" состоится 21 февраля в Истре, а "Гонка Александра Легкова" пройдет 22-24 февраля в Сегиево-Посадском округе. 

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