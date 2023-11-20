Более 1 млн жителей столицы получили карту москвича в 2023 году

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всего картой москвича уже пользуются почти 5 млн горожан

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 1 млн карт москвича было выдано жителям столицы в 2023 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Больше миллиона жителей столицы получили карту москвича в этом году", - написал мэр.

По его словам, всего картой москвича уже пользуются почти 5 млн горожан.

"По ней доступна целая экосистема городских услуг: от проезда в транспорте до бесплатного посещения музеев для учащихся школ и колледжей. Еще можно записываться к врачу через терминалы в поликлинике, получать скидки в магазинах, брать книги в столичных библиотеках", - добавил Собянин.