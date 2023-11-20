20 ноября, 14:09

Большой блок вопросов на военно-патриотическом диктанте будет посвящен теме СВО

Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова сообщила, что все вопросы проходят тщательную экспертизу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Объемный блок вопросов на предстоящем Всероссийском военно-патриотическом диктанте будет посвящен теме специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала журналистам директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Когда акция придумывалась, мы очень хотели сосредоточить особое внимание на событиях новейшей истории, а именно на том, что происходит с нами сейчас, в данную минуту времени. Именно поэтому большой блок вопросов посвящен теме специальной военной операции. Их там много, при составлении этих вопросов мы консультируемся обязательно с Министерством обороны, чтобы верифицировать", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению 28 ноября ежегодной просветительской акции - Всероссийского военно- патриотического диктанта.

По ее словам, все вопросы проходят тщательную экспертизу, а сам комплекс вопросов затрагивает все исторические периоды России, начиная с Древней Руси и заканчивая современной историей. Она отметила, что главной целью диктанта является недопущение фальсификации российской истории.

По словам первого заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрия Рыбальченко, в 2023 году диктант пройдет в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Это более вместимая, более красочная площадка, огромный красивый декорированный зал в 57-м павильоне, куда мы приглашаем всех желающих", - сказал он.

Начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" Никита Нагорный в свою очередь отметил, что юнармейцы активно готовятся к диктанту. "Во всех мероприятиях, которые мы проводим, у нас идет и довоенная подготовка, оказание первой медицинской помощи, в том числе и исторические знания ребята могут проверять. У нас есть специальные учителя, которые приезжают и работают с ребятами в наших лагерях", - сказал он, добавив, что самое важное, ключевое направление деятельности "Юнармии", - это изучение истории и ее защита.

Военно-патриотический диктант пройдет в России второй раз. Он посвящен отечественной военной истории и организован центром "Авангард" при поддержке общества "Знание". За 60 минут необходимо ответить на 50 вопросов, которые включают тестовые и закрытые вопросы, вопросы на соотнесение дат и событий, изображений и наименований, а также видеовопросы. С 28 ноября по 12 декабря будет возможность пройти диктант в формате онлайн. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМеждународная выставка-форум "Россия"
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