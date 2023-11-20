Президент Польши назвал одинаковой ситуацию с нелегальной миграцией у Варшавы и Хельсинки

Анджей Дуда отметил, что обе страны защищают "не только свою территорию, но и границы Евросоюза и Шенгенской зоны"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Финляндия и Польша находятся в одинаковой ситуации в том, что касается нелегальной миграции. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Польша и Финляндия находятся в одинаковой ситуации в плане нелегальной миграции. Мы защищаем не только свою территорию, но и границы Евросоюза и Шенгенской зоны", - сказал Дуда. Трансляцию пресс-конференции вел телерадиоканал Yle.

Президент Польши напомнил, что правительство страны инвестировало "огромные средства в строительство заграждения на границе с Белоруссией", после чего там не фиксируется большого наплыва нелегальных мигрантов. Дуда указал, что "Финляндия также охраняет не только свою границу, но и границу Евросоюза".

Касаясь темы нелегальной миграции, Ниинистё подчеркнул, что необходима "депортация тех мигрантов, которые не выполняют правил пребывания в стране".

По словам Дуды, в числе тем, которые обсуждали главы двух государств, были также конфликт на Украине, вопросы энергетики и европейской безопасности.

Президент Финляндии с супругой прибыли в понедельник в Польшу с двухдневным официальным визитом. Ниинистё также проведет переговоры с бывшим премьер-министром Матеушем Моравецким и рядом других польских политиков.