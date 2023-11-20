Президент Южной Осетии поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Алан Гаглоев назвал предстоятеля РПЦ образцом служителя веры

ЦХИНВАЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал для православных христиан образцом служителя веры, который вносит значимый вклад в развитие межрелигиозного диалога и укрепление единства общества, подчеркнул президент Южной Осетии Алан Гаглоев в поздравлении патриарху по случаю его дня рождения.

"Святейший Владыка! Прошу принять мои самые сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. За долгие годы неустанного служения Богу вы стали для православных христиан образцом служителя веры, отдающего силы ради благополучия Русской православной церкви. Вы многое делаете для сохранения духовно-нравственных ценностей, вносите значимый вклад в развитие межрелигиозного диалога, укрепление единства общества", - говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте президента республики.

Гаглоев выразил уверенность в том, что благодаря общим усилиям "неразрывное единение народов Южной Осетии и России, связанных общими духовными ценностями, получит дальнейшее развитие" при благословлении и непосредственном участии патриарха.

Югоосетинский лидер пожелал ему душевных сил в патриаршем служении, крепкого здоровья и благоденствия.

Поздравление президента Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания также поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщила его пресс-служба. "Ваше Святейшество, от имени всех православных христиан Абхазии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. В Абхазии Вас чтят как авторитетного духовного лидера христиан православного исповедания", - говорится в поздравлении.

По словам президента, на протяжении долгих лет Патриарх "наставляет паству в здравом учении, избрав путь служения Богу". Бжания пожелал Патриарху "крепкого здравия, крепости духа и сил многие годы нести служение на благо Святой Православной Церкви".