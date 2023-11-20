20 ноября, 14:27

В Москве начался чемпионат предпринимательских идей для школьников

На мероприятии ученики 7-11-х классов познакомятся с практическими инструментами для открытия своего дела

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чемпионат Business Skills, на котором школьники получат рекомендации по развитию своих бизнес-идей от ведущих экспертов из разных отраслей, открылся в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента образования.

"В столице начался чемпионат предпринимательских идей Business Skills. На нем ученики 7-11-х классов познакомятся с практическими инструментами для открытия своего дела. Под руководством наставников - успешных действующих предпринимателей - школьники разработают стартапы и представят их концепции бизнес-сообществу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участникам предлагают проверить экономические и финансовые знания на предпринимательском онлайн-марафоне, а затем разработать собственные стартапы в одной из номинаций: "Производство", "Жилищно-коммунальное хозяйство и ландшафтный дизайн", "Сфера услуг", "Информационные технологии", "Экология и образование", "Социальное предпринимательство", "Культурно-просветительская сфера и индустрия развлечений". Авторы лучших проектов защитят их перед экспертным жюри, в которое войдут предприниматели, топ-менеджеры компаний, бизнес-аналитики, маркетологи и другие специалисты. Они оценят перспективность проектов на рынке, оригинальность идей, умение представлять и защищать продукт перед публикой.

В этом году чемпионат проходит в четвертый раз, за все время проведения его участниками стали более 6 тыс. школьников. Для участия в чемпионате педагогам нужно зарегистрировать своих учеников на сайте соревнования. 

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© Информационное агентство ТАСС
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