В Вологодской области создадут дирекцию по строительству спортивных сооружений

По словам врио главы региона Георгия Филимонова, по всем строящимся объектам области проведут аудит

ТАСС, 20 ноября. Дирекцию по строительству и эксплуатации спортивных сооружений создадут в Вологодской области, это необходимо для оперативного решения вопросов строительства спортивной инфраструктуры, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании областного правительства.

"По примеру других субъектов России мы приняли решение о создании такого учреждения, которое может называться "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры и спортсооружений". Есть примеры Кузбасса и других регионов, где эта схема себя оправдала, она работает", - сообщил Филимонов.

В области насчитывается 30 проблемных строек, одна из них - это физкультурно-оздоровительный комплекс "Золотая шайба" в Вологде. Его должны сдать 25 декабря 2023 года, но его строительная готовность составляет 80%, речь идет о "срыве сдачи объекта". Также есть проблема с возведением модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), рассказал руководитель области.

"Проблема по ФАПам, с которой я здесь столкнулся, должна быть решена в кратчайшие сроки. Я пригласил недобросовестного подрядчика к себе, послушал его невнятные речи, послушал невразумительный ответ департамента здравоохранения и пришел к выводу, что нам нужно пересобирать подход к решению задачи по размещению ФАПов. Надо вносить таких проштрафившихся граждан [в реестр недобросовестных подрядчиков], с которыми нельзя работать, которые нам сорвали программу", - сказал Филимонов.

По его словам, подрядчик обязан был поставить 23 ФАПа, поставил один, затем шесть, к половине из которых есть претензии, в том числе по толщине металла, "допущены технологические нарушения". Руководитель региона поручил запустить процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке и организовать новые торги. В целом по всем стройкам области проведут аудит.

Глава региона поручил также подготовить предложения о запрете "наливаек" в жилых массивах, по ним поступает большое количество обращений. Будет подготовлен перечень и наиболее острых вопросов по благоустройству. Глава региона особо обратил внимание на "обшарпанные фасады" зданий в Вологде и Череповце. В законе области о благоустройстве будет прописано требование к единому архитектурному облику, так называемому дизайн-коду.