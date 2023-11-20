В Новой Каховке и окрестных селах восстановили электроснабжение после непогоды

Коммунальные службы также убрали упавшие деревья и ветки

ГЕНИЧЕСК, 20 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в Новой Каховке и окрестных населенных пунктах, нарушенное накануне из-за сильного ветра, сообщила в Telegram-канале администрация городского округа.

"В результате слаженных действий энергетиков и аварийных бригад коммунальных служб Новой Каховки <...> во всех населенных пунктах городского округа было возобновлено электроснабжение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 19 и 20 ноября коммунальные службы убрали все упавшие деревья и ветки с проезжих частей автодорог и тротуаров во всех населенных пунктах округа.