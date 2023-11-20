Во всех населенных пунктах Херсонской области наладили электроснабжение

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, "отдельные аварии на распределительных сетях городов и поселков еще продолжают возникать"

ГЕНИЧЕСК, 20 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение, которое было нарушено из-за непогоды в Херсонской области, восстановлено во всех населенных пунктах. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Все населенные пункты Херсонской области, обесточенные стихией, на эту минуту подключены к энергоснабжению", - сказал он.

Алексеенко уточнил, что многие линии электропередачи из-за ветра и обстрелов в 15-км зоне за последние сутки пришлось восстанавливать по несколько раз. "Отдельные аварии на распределительных сетях городов и поселков еще продолжают возникать. Поэтому продолжают работать и аварийные бригады", - пояснил он.

Алексеенко выразил благодарность электромонтерам, спасателям. "Они уже сутки на ногах, но не прекращают выезжать на помощь людям. Восстанавливают свет, распиливают и убирают упавшие деревья, организуют пункты обогрева и питания", - добавил он.

В Херсонской области к вечеру субботы испортилась погода. Дул шквалистый ветер, шел дождь. В воскресенье утром ветер усилился до 25-30 м/с, высота волн составляла 2,5-3,5 м. Как сообщили ТАСС в "Херсоноблэнерго", около 10 тыс. абонентов в регионе из-за непогоды остались без электричества. Перебои со светом наблюдались в 11 муниципалитетах из 14. Было полностью обесточено 35 населенных пунктов, их самое большое количество - 14 - в Новотроицком районе.