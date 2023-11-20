В частности, отменили автобусы в села Троицкое, Сенцово, Крутогорье и Доброе

ТАСС, 20 ноября. В Липецкой области из-за снегопада отменили восемь межмуниципальных автобусных рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале управления дорог и транспорта региона.

"В связи с сильным снегопадом сегодня, 20 ноября, отменен ряд межмуниципальных рейсов. Не будут выполнены рейсы на маршрутах: №124 - отправлением в 18:10; №125 - отправлением в 17:10; №128 - отправлением в 16:40; №145 - отправлением в 18:45 и 20:30; №137 - отправлением в 17:40; №133 - отправлением в 17:30; №102 - отправлением в 16:35", - говорится в сообщении.

Согласно сайту общественного транспорта Липецка и Липецкой области, указанные автобусные маршруты совершают перевозки пассажиров из областного центра в села Крутогорье, Сенцово, Троицкое, Доброе, Двуречки, Кривец, а также все населенные пункты по пути следования. По данным синоптиков, в Липецкой области сильный снегопад шел в течение дня, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов.

