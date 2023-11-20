20 ноября, 15:26

В Москве наградили победителей регионального этапа конкурса "Воспитатели России"

Победители в каждой из 11 номинаций представят столицу в финале всероссийского конкурса, который пройдет в столице в ноябре

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. В Москве определили 11 победителей регионального этапа конкурса "Воспитатели России", они представят Москву в финале всероссийского конкурса, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В Москве завершился региональный этап XI всероссийского конкурса "Воспитатели России". 161 воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, учитель физической культуры, логопед и методист московских школ продемонстрировали работы в 11 номинациях, в том числе в двух специальных. 11 победителей в каждом направлении представят Москву в финале всероссийского конкурса, который пройдет в столице в ноябре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конкурс проходил в дистанционном формате. Участники отправляли видеопрезентации своих лучших методических наработок, технологий и проектов, в частности, педагоги, занявшие первые места, презентовали игры на развитие чувства ритма, онлайн-музей по краеведению, сенсорный набор фигурок ежиков для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, авторский проект по популяризации чтения. Среди победителей - воспитатель школы № 2089 Светлана Симонян в номинации "Успешный воспитатель", воспитатель школы № 1788 Татьяна Барсукова ("Молодые профессионалы"), педагог-психолог школы № 498 Надежда Корнеева ("Верность профессии"), музыкальный руководитель школы № 2073 Ирина Виноградова ("Лучший профессионал образовательной организации"). 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация