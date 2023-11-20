В Москве наградили победителей регионального этапа конкурса "Воспитатели России"

Победители в каждой из 11 номинаций представят столицу в финале всероссийского конкурса, который пройдет в столице в ноябре

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. В Москве определили 11 победителей регионального этапа конкурса "Воспитатели России", они представят Москву в финале всероссийского конкурса, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В Москве завершился региональный этап XI всероссийского конкурса "Воспитатели России". 161 воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, учитель физической культуры, логопед и методист московских школ продемонстрировали работы в 11 номинациях, в том числе в двух специальных. 11 победителей в каждом направлении представят Москву в финале всероссийского конкурса, который пройдет в столице в ноябре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конкурс проходил в дистанционном формате. Участники отправляли видеопрезентации своих лучших методических наработок, технологий и проектов, в частности, педагоги, занявшие первые места, презентовали игры на развитие чувства ритма, онлайн-музей по краеведению, сенсорный набор фигурок ежиков для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, авторский проект по популяризации чтения. Среди победителей - воспитатель школы № 2089 Светлана Симонян в номинации "Успешный воспитатель", воспитатель школы № 1788 Татьяна Барсукова ("Молодые профессионалы"), педагог-психолог школы № 498 Надежда Корнеева ("Верность профессии"), музыкальный руководитель школы № 2073 Ирина Виноградова ("Лучший профессионал образовательной организации").