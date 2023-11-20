20 ноября, 15:31

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в похищении и попытке убийства Авраама Руссо

Жалобу защиты суд оставил без удовлетворения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей Тархана Эльдукаева, обвиняемого в причастности к похищению и попытке убийства певца Авраама Руссо. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Эльдукаева на решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.

Он обвиняется по ст. 126 УК РФ (похищение человека) и по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Эльдукаев был арестован Басманным судом Москвы до 25 декабря. Согласно материалам дела, он причастен к попытке похищения Руссо 31 января 2004 года, а также в покушении на его жизнь в августе 2006 года. Вину он не признает.

Как следует из материалов уголовного дела, бизнесмен Тельман Исмаилов в конце января 2004 года обманом выманил Руссо в московский ресторан "Прага", проводил его в свой кабинет, где избил вместе с другими мужчинами. Исмаилов потребовал от Руссо отменить концерты, отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. После этого сообщники Исмаилова насильно посадили Руссо в автомобиль и перевезли в дом бизнесмена в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования. В 2006 года артист пережил покушение на свою жизнь. Его автомобиль был расстрелян из автомата в центре Москвы. Погиб охранник певца, а сам он получил четыре ранения, но смог самостоятельно доехать до безопасного места и спастись.

Ранее другие соучастники покушения на Руссо - Владимир Гусаков, Эльяр Дамиров и Заур Марданов - были приговорены к шести, пяти и семи годам колонии соответственно, они были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. Еще два соучастника - Алексей Трясников и Виталий Джура - приговорены к 12 и 9 годам колонии строгого режима. Дело их сообщника Михаила Демкина было прекращено в связи с его смертью. Тельман Исмаилов объявлен в розыск по делу об убийствах по найму. 

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