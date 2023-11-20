В администрации Ростова заявили, что бюст Врангеля на территории вуза не был согласован

Против памятника выступили представители регионального отделения КПРФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Открытие памятника русскому полководцу Петру Врангелю на территории кадетского корпуса Донского государственного технического университета, которое стало причиной критики и акций протестов со стороны регионального отделения КПРФ, не было согласовано с администрацией Ростова-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации.

"Вопрос установки памятника барону Врангелю на территории "Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса" Донского государственного технического университета на заседании городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону не рассматривался", - сказал собеседник агентства, уточнив, что несмотря на то, что бюст установлен на территории вуза, эта территория также является публичным местом.

В ДГТУ комментировать ситуацию вокруг установки бюста Врангеля отказались.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что после установки бюста Врангеля в Ростове-на-Дону представители регионального отделения КПРФ организовали пикеты с требованием убрать бюст. На официальном сайте партии в Ростове-на-Дону отмечалось, что протесты будут продолжаться до полного демонтажа памятника Врангелю.

О Врангеле

Врангель был русским военным начальником, генерал-лейтенантом и одним из лидеров Белого движения времен Гражданской войны. Оставался главнокомандующим Белого движения в эмиграции до 1924 года. После Октябрьского переворота Врангель вместе с семьей отправился в Крым, где примкнул к армии генерала Каледина и занимался организацией донской армии. В конце 1918 года он получил один из главных постов в Добровольческой армии.