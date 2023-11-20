20 ноября, 15:51

Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Президент отметил их вклад в развитие системы воздушных, сухопутных и водных перевозок

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником ветеранов и сотрудников транспортной сферы, отметил их вклад в развитие системы воздушных, сухопутных и водных перевозок.

"Сегодня мы отмечаем День работника транспорта. Поздравляю с профессиональным праздником ветеранов отрасли и всех работников транспортной отрасли России", - сказал глава государства на церемонии передачи общественного транспорта регионам. "Благодаря вашему профессионализму и самоотдаче ритмично ведутся воздушные, сухопутные и водные перевозки, обеспечивается, функционирование всей транспортной системы нашей большой страны, в том числе и северного завоза. Спасибо вам за этот огромный, напряженный труд", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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