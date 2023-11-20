Глава Карелии заявил, что скопления мигрантов на границе с Финляндией нет

Артур Парфенчиков заверил, что ситуацию будут держать на контроле

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 ноября. /ТАСС/. Скопления мигрантов на приграничной с Финляндией территории нет. По этой причине возле международного пункта пропуска "Люття" (Вартиус) в Костомукшском городском округе расформировали пункт обогрева, написал в своем Telegram-канале руководитель республики Артур Парфенчиков.

"Минувшей ночью в связи со скоплением мигрантов у международного пункта пропуска Люття силами регионального МЧС был организован пункт обогрева. К настоящему моменту он расформирован, скопления беженцев на приграничных территориях нет. Мигранты, у которых после проверки паспортов выявлены нарушения, задержаны сотрудниками МВД", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что власти продолжат держать ситуацию на контроле. "Хочу отметить, что все органы власти и силовые ведомства на территории Карелии провели скоординированную и оперативную работу. Ситуацию продолжаем держать на контроле. Хотя, конечно, весьма сложно здраво объяснить позицию наших западных соседей, которые создают подобные ситуации, нарушая собственные правила миграционной политики", - написал он.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задерживать и в дальнейшем принудительно выдворять планируют всех, кто прибыл в Карелию без наличия необходимых документов. С 15 по 19 ноября полиция задержала около 90 нелегалов.

Финляндия временно закрыла четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Самый южный пограничный переход на границе с Россией, который оставили открытым, это КПП "Вартиус", расположенный по соседству с международным пунктом пропуска "Люття" на территории Костомукшского городского округа Карелии. 19 ноября в соцсетях появились сообщения о том, что туда стали направляться иностранцы, желающие пересечь границу.