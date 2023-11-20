Дефицит кадров станет одной из тем финала чемпионата "Профессионалы" в Петербурге

Всего в планах провести более 90 мероприятий от мастер-классов до различных дискуссий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Дефицит кадров станет центральной темой финала чемпионата "Профессионалы", который пройдет в Петербурге с 24 по 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе организационного комитета.

"Центральной темой деловой повестки финала станет проблема кадрового дефицита в России и пути ее решения. По данным исследования RosExpert, в 2023 году 46% респондентов из числа руководства российских компаний отметили рост дефицита кадров на всех уровнях. Помимо "демографической ямы" и бурного увеличения производств, среди главных предпосылок назван и активный переход бизнеса в новые рыночные сегменты и регионы. Серьезный дефицит кадров ранее также был отмечен в соответствующем исследовании Центробанка. По данным ЦБ, с нехваткой квалифицированных специалистов в 2023 году столкнулись более 60% российских компаний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деловая программа станет важной составляющей в проведении финала, запланировано более 90 мероприятий - дискуссии, форумы, круглые столы, проектные мастерские, мастер-классы. Ожидается, что их посетят свыше 5 тыс. участников, среди которых конкурсанты и их наставники, эксперты в различных отраслях, представители крупных корпораций и государственной власти. В частности, почетными гостями официальной программы Финала должны стать вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Министерства просвещения страны Сергей Кравцов.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет в Санкт-Петербурге на территории КВЦ "Экспофорум". Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.