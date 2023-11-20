В Калининграде прогнозируют температурный рекорд 45-летней давности

По данным центра погоды "Фобос", в городе ожидается +11 градусов

ТАСС, 20 ноября. Циклон со Скандинавии принесет на этой неделе на юго-запад Северо-Западного федерального округа интенсивные осадки и мощное потепление, Калининград может приблизиться к температурному рекорду 45-летней давности, когда воздух прогрелся до +11 градусов. В северо-восточной части округа ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в метеослужбах регионов.

"Разная погода ожидается в западной и северо-восточной частях Северо-Западного федерального округа из-за циклона со Скандинавии с осадками и сильным ветром. До севера, до Мурманска, это мощное потепление не дойдет, но отметится снегопадами. На востоке будет холодно, влияние циклона также скажется снегопадами. В целом по округу температура сейчас ниже нормы, к концу недели будет на 4-6 градусов ниже нормы с дальнейшим понижением. А вот в Калининграде температура воздуха приблизится к рекорду от 23 ноября 1978 года, когда она достигла +11 градусов", - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в Калининградской области прогнозируют интенсивные дожди, порывы ветра до 18-20 м/с. 24 ноября интенсивность дождей спадет, температура чуть понизится до +4. Самый пик потепления придется на вторую половину дня 23 ноября - от +8 до +9 градусов. В целом по Калининградской области погода изменится от похолодания в начале недели до потепления, сообщили ТАСС в гидрометцентре по региону. "Погода будет обуславливаться периферией зон пониженного давления, до четверга относительно холодными воздушными массами", - рассказал начальник отдела гидрометцентра Игорь Гуйван. Существенных осадков не прогнозируется. 23 ноября следует ожидать снег с дождем, 24 ноября - дождь, 25-26 ноября - временами снег с дождем, уточнил собеседник. Минимальная температура в ночь на 23 ноября будет от -1 до -5 градусов, в последующие дни недели - от 0 до +3.

В Пскове с 20 по 22 ноября без осадков, с прояснениями и температурой днем от -4 до -5 градусов, 23 ноября начнется снегопад. Температура повысится 23 и 24 ноября до 0 градусов, а 25 ноября начнет понижаться. 23 ноября ожидается сильный южный ветер порывами до 15 м/с. По данным псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" по области температура ночью опускалась до -10 градусов, днем - около -2 градусов. Такая погода сохранится на территории региона до середины недели. С 23 ноября ожидается потепление: днем около 0 и +1 градусов, мокрый снег.

В Великом Новгороде 21 и 22 ноября усилится антициклон, станет прохладнее, днем - до -6 градусов. Потепление начнется с 23 ноября, к вечеру до -1 градуса со снегом и ветром до 12-13 м/с, возможны метели. К 24 ноября снегопады ослабеют, температура начнет понижаться: днем -2 градуса с дальнейшим понижением в выходные дни. По данным Новгородского гидрометцентра, в целом по области переменная облачность и дневная температура от -4 до -9 градусов.

О послаблении мороза

Санкт-Петербург будет находиться очень близко от центра циклона, атмосферное давление будет сильно падать. 20 ноября оно достигло 763 мм рт. ст., чуть выше нормы, 21 и 22 ноября еще немного вырастет, а к 24 ноября упадет до 732 мм. С20 по 22 ноября в Петербурге ожидается от -5 до -7 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. 23 ноября начнется снегопад с усилением южного ветра до 12-15 м/с. 23 ноября -3 градуса, 24 и 25 ноября пасмурно, небольшой снег, ожидается понижение температуры.

В Петрозаводске прогнозируется небольшое усиление морозов 21 и 22 ноября, по ночам до -10...-12 градусов, днем - до -7...-8. В четверг вечером и в пятницу пройдут снегопады, до -5 градусов, в субботу начнется понижение температуры. В Мурманске всю рабочую неделю преимущественно без осадков, днем до 15-17 градусов, в четверг - минус 18-20, на таком фоне чуть потеплеет в пятницу - 10-12 градусов ниже 0 с небольшим снегопадом.

В Архангельске 21 по 23 ноября усилится антициклон с морозами: во вторник ожидается -7...-9 градусов, в среду и четверг прогнозируется -13...-15, в пятницу и субботу - до -13 градусов, небольшой снег. По информации Севгидромета, на неделе ожидается рост атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег. Ночью при прояснениях до -20 градусов. В конце недели с выходом очередного циклона с Атлантики давление начнет падать, а температура - повышаться. В Ненецком автономном округе в начале недели небольшой снег, туман, на побережье порывы ветра до 14 м/с. Ночью при прояснениях до -27 градусов, днем - от -5 до -16 градусов.

В Сыктывкаре будет оказывать влияние другой циклон с центром над Оренбургом. До 24 ноября ожидается около -9 градусов, 22 и 23 ноября пройдут снегопады, в пятницу температура понизится до -13 градусов. В Вологде с 21 по 24 ноября ожидается днем -8...-10 градусов. Снегопад придет лишь в конце рабочей недели.