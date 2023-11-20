20 ноября, 16:33

В Калининграде прогнозируют температурный рекорд 45-летней давности

По данным центра погоды "Фобос", в городе ожидается +11 градусов

ТАСС, 20 ноября. Циклон со Скандинавии принесет на этой неделе на юго-запад Северо-Западного федерального округа интенсивные осадки и мощное потепление, Калининград может приблизиться к температурному рекорду 45-летней давности, когда воздух прогрелся до +11 градусов. В северо-восточной части округа ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в метеослужбах регионов.

"Разная погода ожидается в западной и северо-восточной частях Северо-Западного федерального округа из-за циклона со Скандинавии с осадками и сильным ветром. До севера, до Мурманска, это мощное потепление не дойдет, но отметится снегопадами. На востоке будет холодно, влияние циклона также скажется снегопадами. В целом по округу температура сейчас ниже нормы, к концу недели будет на 4-6 градусов ниже нормы с дальнейшим понижением. А вот в Калининграде температура воздуха приблизится к рекорду от 23 ноября 1978 года, когда она достигла +11 градусов", - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в Калининградской области прогнозируют интенсивные дожди, порывы ветра до 18-20 м/с. 24 ноября интенсивность дождей спадет, температура чуть понизится до +4. Самый пик потепления придется на вторую половину дня 23 ноября - от +8 до +9 градусов. В целом по Калининградской области погода изменится от похолодания в начале недели до потепления, сообщили ТАСС в гидрометцентре по региону. "Погода будет обуславливаться периферией зон пониженного давления, до четверга относительно холодными воздушными массами", - рассказал начальник отдела гидрометцентра Игорь Гуйван. Существенных осадков не прогнозируется. 23 ноября следует ожидать снег с дождем, 24 ноября - дождь, 25-26 ноября - временами снег с дождем, уточнил собеседник. Минимальная температура в ночь на 23 ноября будет от -1 до -5 градусов, в последующие дни недели - от 0 до +3.

В Пскове с 20 по 22 ноября без осадков, с прояснениями и температурой днем от -4 до -5 градусов, 23 ноября начнется снегопад. Температура повысится 23 и 24 ноября до 0 градусов, а 25 ноября начнет понижаться. 23 ноября ожидается сильный южный ветер порывами до 15 м/с. По данным псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" по области температура ночью опускалась до -10 градусов, днем - около -2 градусов. Такая погода сохранится на территории региона до середины недели. С 23 ноября ожидается потепление: днем около 0 и +1 градусов, мокрый снег.

В Великом Новгороде 21 и 22 ноября усилится антициклон, станет прохладнее, днем - до -6 градусов. Потепление начнется с 23 ноября, к вечеру до -1 градуса со снегом и ветром до 12-13 м/с, возможны метели. К 24 ноября снегопады ослабеют, температура начнет понижаться: днем -2 градуса с дальнейшим понижением в выходные дни. По данным Новгородского гидрометцентра, в целом по области переменная облачность и дневная температура от -4 до -9 градусов.

О послаблении мороза

Санкт-Петербург будет находиться очень близко от центра циклона, атмосферное давление будет сильно падать. 20 ноября оно достигло 763 мм рт. ст., чуть выше нормы, 21 и 22 ноября еще немного вырастет, а к 24 ноября упадет до 732 мм. С20 по 22 ноября в Петербурге ожидается от -5 до -7 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. 23 ноября начнется снегопад с усилением южного ветра до 12-15 м/с. 23 ноября -3 градуса, 24 и 25 ноября пасмурно, небольшой снег, ожидается понижение температуры.

В Петрозаводске прогнозируется небольшое усиление морозов 21 и 22 ноября, по ночам до -10...-12 градусов, днем - до -7...-8. В четверг вечером и в пятницу пройдут снегопады, до -5 градусов, в субботу начнется понижение температуры. В Мурманске всю рабочую неделю преимущественно без осадков, днем до 15-17 градусов, в четверг - минус 18-20, на таком фоне чуть потеплеет в пятницу - 10-12 градусов ниже 0 с небольшим снегопадом.

В Архангельске 21 по 23 ноября усилится антициклон с морозами: во вторник ожидается -7...-9 градусов, в среду и четверг прогнозируется -13...-15, в пятницу и субботу - до -13 градусов, небольшой снег. По информации Севгидромета, на неделе ожидается рост атмосферного давления, местами пройдет небольшой снег. Ночью при прояснениях до -20 градусов. В конце недели с выходом очередного циклона с Атлантики давление начнет падать, а температура - повышаться. В Ненецком автономном округе в начале недели небольшой снег, туман, на побережье порывы ветра до 14 м/с. Ночью при прояснениях до -27 градусов, днем - от -5 до -16 градусов.

В Сыктывкаре будет оказывать влияние другой циклон с центром над Оренбургом. До 24 ноября ожидается около -9 градусов, 22 и 23 ноября пройдут снегопады, в пятницу температура понизится до -13 градусов. В Вологде с 21 по 24 ноября ожидается днем -8...-10 градусов. Снегопад придет лишь в конце рабочей недели. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургАрхангельская областьВологодская областьМурманская областьКарелияКомиКалининградская областьНовгородская областьОренбургская областьПсковская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация