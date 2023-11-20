В СК заявили, что правоохранителям РФ стали чаще отказывать в запросах иностранные коллеги

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что нарастающая антироссийская риторика отразилась и на диалоге с Интерполом

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Иностранные правоохранители стали чаще отказывать российским коллегам на соответствующие запросы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В пресс-службе информировали, что глава СК РФ Александр Бастрыкин выступил в Дипломатической академии МИД России на Высших дипломатических курсах. "Он отметил, что количество отказов иностранных правоохранителей в исполнении российских запросов увеличилось, а западные "партнеры" начали откровенно уклоняться от выполнения обязательств в рамках международных договоров", - говорится в сообщении.

Также Бастрыкин отметил, что нарастающая антироссийская риторика отразилась и на диалоге с Интерполом, с которым ранее были налажены конструктивные отношения.

В качестве положительного примера взаимодействия по правоохранительной линии с иностранными государствами глава СК России привел в пример сотрудничество с коллегами из Белоруссии, Вьетнама и КНР. "Двигаемся на восток, но не теряем "западные" контакты. Борьба с преступностью должна существовать независимо от политических событий", - сказал Бастрыкин, слова которого процитировали в пресс-службе.