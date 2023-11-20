20 ноября, 16:42

Парки Подмосковья подготовят к зимнему сезону к 1 декабря

По данным пресс-службы правительства Московской области, в общественных местах ожидается около 19 млн отдыхающих

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Парковые территории Московской области подготовят к началу зимнего сезона к 1 декабря. В местах отдыха жителей предусмотрят праздничную иллюминацию и места, где можно согреться и перекусить, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Зимний сезон стартует уже на следующей неделе. 1 декабря все муниципалитеты должны быть готовы зажечь елки, порадовать жителей праздничной иллюминацией. Главные площадки для зимнего отдыха - это парки. Наша задача - сделать так, чтобы там кипела жизнь. Конечно, нужно учитывать сезонную специфику. Зоны теплого очага, фудтраки, места с горячей едой и напитками, теплые пункты проката обязательно должны присутствовать. Остается меньше двух недель, поэтому у глав должно быть понимание, где какие сервисы разместятся, должны быть налажены все необходимые поставки и услуги, а также подготовлена техника для уборки снега и зимнего содержания территории", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что в прошлом зимнем сезоне посещаемость подмосковных парков составила 15,9 млн человек, в том числе 1,1 млн - в праздники. В этот раз ожидается около 19 млн отдыхающих, 1,2 млн из которых - в праздничные дни.

"Мы проверили укомплектование парковых дирекций - техника (тракторы, погрузчики, роторы), дополнительный персонал для уборки снега и наледи, зимняя форма и инвентарь для сотрудников, гранитная крошка. Также утверждены типовые графики содержания парков и ответственные за их исполнение, заключены договоры на вывоз снега (не реже одного раза в пять дней) и подготовлены площадки его временного складирования. Контроль чистоты в парках осуществляется с помощью системы "Безопасный регион", - процитировали в материале министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В парках региона зимой планируется открыть более 180 катков, в том числе 30 - с искусственным льдом. Места активного отдыха оборудуют пунктами питания, прокатом, шкафчиками для хранения и воздушной сушкой. На полу в раздевалках предусмотрено резиновое покрытие. 

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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