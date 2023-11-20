20 ноября, 17:06

Общественный транспорт Волгограда намерены обновить на 80% к 2024 году

Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, транспорт также обновят на 50% на межмуниципальных маршрутах

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Подвижной состав общественного транспорта Волгограда обновят на 80% за три года, процесс стартовал в 2022 году и завершится в 2024 году, заявил на церемонии передачи общественного транспорта регионам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В Волгоград в рамках профильного федерального проекта запланирована поставка в 2023 году 136 автобусов.

"Волгоградская область совместно с правительством Российской Федерации, министерством транспорта России реализует комплексную программу по обновлению подвижного состава всех основных видов общественного транспорта. Только за 2022-2024 год 500 единиц современной техники выйдут на маршруты в Волгоградской области, что позволит нам более чем 80% обновить общественный транспорт города-героя Волгограда и почти на 50% на всех межмуниципальных маршрутах", - сказал Бочаров.

По его словам, при обновлении парка общественного транспорта регион использует все меры поддержки, включая прямую бюджетную, инфраструктурные бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты, механизмы частно-государственного партнерства и национальных проектов.

В Волгограде также реализуется программа развития наземного электротранспорта. В 2023-2027 годах в регион поставят 62 трамвая, 20 электробусов и 4 зарядных станции для них. 

Теги:
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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