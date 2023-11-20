Приамурье за три года обновило 70% автобусного парка

Муниципалитетам региона передали 25 новых автобусов ПАЗ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Амурская область за последние три года обновила 70% автобусного парка с помощью господдержки. Об этом заявил губернатор региона Василий Орлов на церемонии передачи общественного транспорта регионам.

"При поддержке правительства России по различным программам за последние три года мы поменяли автобусный парк на 70%", - отметил Орлов.

Кроме того, сейчас муниципалитеты получат 25 автобусов ПАЗ, 20 из которых станут подарком горожанам в честь 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. По словам губернатора, марка хорошо зарекомендовала себя в регионе: автобусы приспособлены к климатическим условиям, оборудованы специальным подогревом салона, а также устройствами для маломобильных граждан.

Президент России Владимир Путин 20 ноября дал символический старт поставке крупной партии новой техники для общественного транспорта в Амурскую, Волгоградскую, Нижегородскую и Оренбургскую области и Чеченскую Республику.