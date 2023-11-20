Проект "Мы улыбаемся России" поможет бесплатно поставить брекеты 5 тыс. детей к 2025 году

Помимо прочего, они смогут стать слушателями цикла лекций и встреч духовно-просветительского характера

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Фонд "Женщины России" начинает реализацию благотворительного проекта "Мы улыбаемся России", в рамках которого детям из многодетных и малообеспеченных семей бесплатно будут устанавливаться брекет-системы, кроме того, они станут слушателями цикла лекций и встреч духовно-просветительского характера. Об этом сообщили ТАСС в руководстве фонда.

"Сейчас у нас стартует большой социальный проект "Мы улыбаемся России", в рамках которого благодаря нашим партнерам мы будем бесплатно ставить брекет-системы детям участников СВО, детям из многодетных и малообеспеченных семей. <...> Мы хотим, чтобы наши дети получали здоровый организм", - сказала президент фонда "Женщины России", член экспертного совета Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Юлия Школенко.

Глава комитета фонда по социальной медицине, идеолог проекта "Мы улыбаемся России" Юлия Косянина отметила, что фонд планирует объединить усилия тех представителей бизнес-сообщества, которые уже занимаются подобной благотворительной деятельностью, предоставляя бесплатное лечение определенным категориям граждан. По словам Косяниной, детей будут распределять по стоматологическим клиникам, которые станут участниками проекта.

"Ребенок будет находиться на этапе лечения где-то полтора года, за это время мы будем также предлагать ему возможность пообщаться в обучающих центрах с лидерами мнений, с лидерами молодежных сообществ, с людьми, уже завоевавшими какие-то награды в спорте или в культурных сферах, пообщаться на темы патриотизма, духовности, нравственности, любви к родине", - сказала Косянина.

По ее данным, к 2025 году планируется провести установку брекет-систем 5 тыс. детей со всей России. Сейчас установка качественных брекетов с курсом лечения в среднем стоит 250 тыс. рублей, уточнила она. На начальном этапе в проект включат более 20 клиник из Москвы и городов-миллионников. Инициаторы ведут также переговоры с Русской православной церковью, планируя взять часть участников из церковных приходов или приютов.

"Уже найден партнер-производитель российских брекет-систем, с ним заключен договор. Проект напрямую связан с социальным предпринимательством. Важно, чтобы целевые деньги ушли туда, где они действительно будут потрачены на добрые дела", - добавила собеседница агентства.