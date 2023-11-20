Более 50 катков и лыжных трасс откроют в Химках зимой

Главной ледовой площадкой округа станет Театральный каток

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Жители и гости городского округа Химки предстоящей зимой смогут провести свой досуг на более чем 50 катках и лыжных трасс, организованных на территорий муниципалитета. Одна из первых ледовых зон будет открыта 25 ноября в сквере "Юбилейный", об этом сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.

"В городском округе Химки к началу зимнего сезона откроют более 50 площадок для катания на коньках и лыжах. Открытие первой ледовой зоны - Театрального катка - запланировано на 25 ноября. Для катания на коньках подготовят 26 площадок - в том числе на территории спорткомплексов и во дворах, а также на территории торгового центра "Мега". На шести площадках будет организован прокат коньков, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки", - сказал Волошин, его слова привели в пресс-службе администрации округа.

В материале отмечается, что Театральный каток традиционно станет главной ледовой площадкой округа. В рамках церемонии его открытия выступят известные российские фигуристы и химкинские спортсмены. Общая площадь катка составляет почти 2,5 тыс. кв. м, один сеанс рассчитан на 150 человек. Для удобства посетителей рядом с катком будет работать просторная раздевалка с сервисом проката и заточки коньков.

Кроме того, в округе будут работать 26 лыжных трасс на территории горнолыжной базы "Родина" в микрорайоне Сходня, в ОУСЦ "Планерная" и на лыжном стадионе "Снежинка", три трассы в парках, а также 20 любительских трасс на территориях школьных стадионов. Прокат лыжного инвентаря будет организован по трем адресам: улица Школьная, дом 2а в микрорайоне Сходня, улица Мичурина, дом 24 в Старых Химках и на территории ОУСЦ "Планерная".

В пресс-службе рассказали, что также к зимнему сезону в городском округе подготовят зоны культуры и отдыха. Так, в ближайшие дни приступят к украшению входных групп парка Толстого, "Дубков", "Экоберега", "Подрезкова", "Двух берегов", а также скверов "Юбилейный" и имени Марии Рубцовой. В целом, в Химках для гостей площадок планируется проведение более 350 мероприятий с уникальными развлекательными программами в рамках проекта регионального проекта "Зима в Подмосковье".