Около 90% автобусов Волгограда намерены перевести на газовое топливо в 2024 году

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в регионе также приступили к реализации проекта по модернизации скоростного трамвая с полным обновлением всего подвижного состава

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Около 90% автобусного парка Волгограда к концу 2024 года переведут на газомоторное топливо. Об этом заявил на церемонии передачи общественного транспорта регионам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"В ходе комплексной программы развития города-героя Волгограда мы осуществляем перевод автобусного парка на газомоторное топливо. По итогам 2024 года уже порядка 90% автобусов города Волгограда будет работать на газовом топливе", - сказал Бочаров.

Он отметил, что в регионе также уже приступили к реализации проекта по модернизации скоростного трамвая с полным обновлением всего подвижного состава. Это позволит повысить качество обслуживания пассажиров, безопасность и скорость движения.

В марте 2023 года "Газпром" начал строить в Волгоградской области комплекс по производству сжиженного природного газа. Ключевыми потребителями СПГ будут автобусы и спецтехника. Современный комплекс рассчитан на производительность 1,5 тонны СПГ в час.

По данным администрации Волгоградской области, в регионе действуют 23 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, на компримированном природном газе работают более 3,6 тыс. единиц автотранспорта. А до 2026 года в планах построить еще семь газозаправочных комплексов и переоборудовать 587 единиц транспорта. Для городских маршрутов уже приобретены 60 автобусов большого класса, работающих на СПГ.