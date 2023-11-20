20 ноября, 17:23

Парк общественного транспорта в Оренбурге за год обновили на 42%

По словам главы региона Дениса Паслера, в течение двух месяцев регион получит еще 125 единиц техники

ТАСС, 20 ноября. Подвижной состав общественного транспорта в Оренбурге за год обновили на 42%. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Оренбургской области Денис Паслер на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

"В областном центре за год мы обновили на 42% весь подвижной состав, это более 192 единиц техники. Сегодня при вашей поддержке мы передаем горожанам очередные 63 единицы техники - новые, современные, на газу, низкопольные", - отметил Паслер.

Он поблагодарил президента за поддержку в обновлении парка пассажирского транспорта, отметив, что регион активно включился в эту работу.

"В ряде городов мы уже обновили на 100% транспорт - как электротранспорт, так и автобусный парк. По вашему поручению представилась возможность обновить транспорт в сельских территориях. В течение двух месяцев мы получим 125 новых единиц техники, которая закроет ряд проблем, которые есть на этих территориях", - подчеркнул Паслер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОренбургская областьПаслер, Денис Владимирович
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