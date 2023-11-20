20 ноября, 17:26

В Старой Руссе в 2024 году намерены открыть многофункциональный молодежный центр

На реализацию проекта направят более 120 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный молодежный центр появится в 2024 году в Старой Руссе Новгородской области, сообщила председатель комитета по молодежной политике Новгородской области Ирина Чадина в рамках "нулевых чтений" бюджета области на 2024-2026 годы.

"В 2024 году бюджет, выделяемый на развитие молодежной политики, вырастет на 39 млн рублей и составит 227,6 млн рублей. В этом году Новгородская область стала победителем федерального конкурса "Регион для молодых". Мы получим субсидию в размере 128 млн рублей на создание Дома молодежи в Старой Руссе, а также на реализацию комплекса мероприятий", - сказала Чадина.

Также она отметила, что продолжатся региональные грантовые конкурсы молодежных проектов и добровольческих инициатив. Сумма гранта составит до 100 тыс. рублей. В 2024 году продолжится и приоритетный региональный проект "Космическая олимпиада", победители которой получат возможность посетить космодром Байконур.

По словам Чадиной, еще одно важное направление в деятельности молодежи - увековечение памяти героев войны. Поисковым организациям будет выделена субсидия в размере 6 млн на организацию работ по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны военнослужащих РККА. Также планируется предоставить субвенцию муниципалитетам на осуществление полномочий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества в размере 5,5 млн рублей.

Около 18 млн рублей выделят НКО на организацию деятельности учебно-методического центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Авангард". Планируется, что в 2024 году пятидневные учебные сборы для допризывной молодежи пройдут более 1 тыс. человек. Кроме того, порядка 5 млн рублей направят на развитие регионального отделения "Движения первых". 

Теги:
РоссияНовгородская область
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