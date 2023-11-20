В Брянской области обновили 40 единиц общественного транспорта

По словам главы региона Александар Богомаза, до конца года ожидается поставка еще 28 троллейбусов и 79 автобусов

БРЯНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Брянской области вручили 20 новых автобусов и 20 троллейбусов автотранспортным предприятиям и муниципальным образованиям региона. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Брянская область выполняет поручение президента страны Владимира Путина по ежегодному обновлению общественного транспорта. Сегодня первую партию из 10 автобусов вручили пяти муниципальным образованиям, еще 10 автобусов получило Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие. Кроме того, вручили ключи от 15 троллейбусов "Авангард" и 5 троллейбусов "Адмирал", - сказал Богомаз.

Он добавил, что с сегодняшнего дня в общей сложности 72 новых троллейбуса будут введены в эксплуатацию. Кроме того, до конца года в регионе ожидается поставка еще 28 троллейбусов, а также 79 автобусов, которые будут предоставлены автотранспортным предприятиям области.

"Если семь лет назад средний возраст автобусов и троллейбусов был более 15 лет, то сегодня это современные и комфортные машины. Сейчас средний возраст автобусов - три года, а троллейбусов - год. За прошедшее время из областного бюджета направлено порядка 3 млрд рублей на закупку 616 автобусов для пассажирских предприятий и муниципальных образований", - пояснил губернатор.