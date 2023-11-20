20 ноября, 17:28

В Саратове устранили аварию, из-за которой была нарушена подача воды

Без водоснабжения оставались 36 тыс. жителей

САРАТОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты устранили коммунальную аварию, из-за которой холодное водоснабжение было нарушено у 36 тыс. жителей Саратова, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"В 19:05 (18:05 мск) устранено, идет заполнение системы", - сообщили в надзорном ведомстве.

20 ноября на улице Большой Садовой в Саратове произошла авария на сетях холодного водоснабжения. В зоне отключения находились более 300 домов с населением около 18 тыс. человек, а также 6 объектов социальной сферы. Еще у 18 тыс. граждан водоснабжение подавалось с пониженными параметрами. Прокуратура Саратова организовала проверку. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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