В Саратове устранили аварию, из-за которой была нарушена подача воды

Без водоснабжения оставались 36 тыс. жителей

САРАТОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты устранили коммунальную аварию, из-за которой холодное водоснабжение было нарушено у 36 тыс. жителей Саратова, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"В 19:05 (18:05 мск) устранено, идет заполнение системы", - сообщили в надзорном ведомстве.

20 ноября на улице Большой Садовой в Саратове произошла авария на сетях холодного водоснабжения. В зоне отключения находились более 300 домов с населением около 18 тыс. человек, а также 6 объектов социальной сферы. Еще у 18 тыс. граждан водоснабжение подавалось с пониженными параметрами. Прокуратура Саратова организовала проверку.