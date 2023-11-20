20 ноября, 17:32

В 55 населенных пунктах Иркутской области наладили электроснабжение

В регионе прогнозируют мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное в Иркутской области из-за непогоды, восстановили в 55 населенных пунктах. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.

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"По состоянию на 00:00 работы завершены, электроснабжение восстановлено" - говорится в сообщении.

19 ноября в регионах Сибири зафиксировали непогоду. В Иркутской области по прогнозу она продолжится 20 ноября. Местами по области ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/ с, на Байкале до 32-37 м/с. Возможно налипание мокрого снега, гололедные явления, на дорогах снежный накат, гололедица. 

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РоссияИркутская область
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