Суд подтвердил передачу в управление заповедника "Каменец" храма УПЦ в Хмельницкой области

Бывший министр культуры Александр Ткаченко ранее сообщал, что процесс передачи храма должен был завершиться 24 июля

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Суд отклонил апелляцию канонической Украинской православной церкви (УПЦ) о пересмотре решения о передаче Крестовоздвиженской церкви в Кеменце-Подольском Хмельницкой области в управление заповедника "Каменец". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу религиозной организации "Крестовоздвиженская Украинская православная церковь". <...> Старинную Воздвиженскую церковь в Карвасарах, город Каменец-Подольский, должны передать в собственность Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В июле украинский суд удовлетворил иск заповедника "Каменец" к УПЦ о передаче в его пользу здания Крестовоздвиженской церкви. По словам занимавшего тогда пост министра культуры Александра Ткаченко, процесс передачи храма должен был завершиться 24 июля.

Власти Украины в последние годы взяли курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.