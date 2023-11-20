На Украине более 60% опрошенных ветеранов отметили невыполнение государством обязательств

Согласно исследованию Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов, вернувшиеся к гражданской жизни, считают, что украинское общество их не уважает

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Свыше 60% ветеранов, в том числе нынешнего конфликта, на Украине считают, что государство не выполняет перед ними свои обязательства. Это следует из результатов опроса, представленных Украинским ветеранским фондом (УВФ) Министерства по делам ветеранов.

По мнению почти половины респондентов (44,6%), государство скорее не выполняет свои обязательства. Меньше, чем за год, доля ветеранов, считающих, что государство вовсе не выполняет свои обязательства перед ними, выросла вдвое (по состоянию на октябрь - 21,4%, против 8,3% в феврале 2023 года). При этом 18,8% опрошенных ответили, что власти скорее выполняют свои обязательства.

Кроме того, ветераны, вернувшиеся к гражданской жизни, считают, что украинское общество их не уважает. По результатам аналогичного опроса в феврале 2023 года, 4% респондентов ответили, что общество "совсем не уважает" ветеранов. Этот показатель вырос более чем вдвое и в октябре 2023 года составил 9,8%. Увеличилась и общая доля ветеранов, убежденных в отсутствии уважения к ним - 44,1% против 25,4% в феврале 2023 года. Как уточнили в фонде, это суммарные ответы по категориям "совсем не уважает" и "скорее не уважает".

Онлайн-опрос проводился с 10 по 22 октября 2023 года, в исследовании приняли участие 2 457 человек, добавили в УВФ.