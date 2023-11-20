Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Глава государства пожелал предстоятелю РПЦ здоровья и долголетия

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 77-летием, пожелав здоровья и долголетия.

"20 ноября 2023 года Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 77 лет. В этот день президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в телефонном разговоре поздравил предстоятеля Русской православной церкви с днем рождения", - сообщается на сайте РПЦ.

Президент пожелал главе РПЦ доброго здравия, долголетия и успехов в первосвятительском служении.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. На экстренном заседании Священного синода Русской православной церкви 6 декабря 2008 года в связи со смертью Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополит Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.