Disneyland Гонконга открыл первую в мире зону по мультфильму "Холодное сердце"

Ее центральной частью является построенная в скандинавском стиле деревня, прототипом для которой послужил средневековый исторический центр города Берген

ГОНКОНГ, 20 ноября. /ТАСС/. Гонконгский Disneyland открыл первую в мире тематическую зону по мультфильму "Холодное сердце" (Frozen, 2013). Об этом говорится в заявлении парка.

В тематической зоне посетители смогут погулять по нескольким воссозданным локациям вымышленного королевства Эренделл, где происходит действие мультфильма. Центральной частью тематической зоны является построенная в скандинавском стиле деревня, прототипом для которой послужил средневековый исторический центр города Берген, внесенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, гости Disneyland смогут совершить прогулку на лодке по искусственному озеру, покататься на аттракционах и посетить Ледяной замок.

"Мы абсолютно уверены, что World of Frozen будет иметь большое значение для нас здесь", - сказал управляющий директор гонконгского Disneyland Майкл Мориарти, слова которого приводит гонконгская радиостанция RTHK. Он также отметил, что новая зона парка с королевством Эренделл - родиной главных героинь Эльзы и Анны - внесет огромный вклад в возрождение туристического сектора Гонконга.

"Я очень рад быть здесь и увидеть, как королевство Эренделл из Frozen воплотилось в реальности", - сказал на церемонии открытия секретарь по финансовым вопросам (министр) Гонконга Пол Чан. Он также выразил надежду на то, что новая зона поднимет популярность гонконгского Disneyland на новый уровень и привлечет в город еще больше туристов.

С самого утра на входе в парк выстроились толпы поклонников мультфильма, среди в том числе были семьи с детьми. Многие посетители были одеты в костюмы героев мультфильма.

Самый маленький в мире Disneyland был открыт в Гонконге в сентябре 2005 года на острове Лантау. Для привлечения китайских туристов парк проектировался с учетом рекомендаций специалистов по даосской практике организации пространства фэншуй. На 52% этот объект принадлежит местному правительству, а долю объемом 48% контролирует американская компания The Walt Disney Company.