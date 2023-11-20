Байден провел церемонию "помилования" индеек ко Дню благодарения

Праздник приходится в этом году на 23 ноября

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел на Южной лужайке Белого дома традиционную символическую церемонию "помилования" двух индеек. Мероприятие состоялось в преддверии Дня благодарения, приходящегося в этом году на 23 ноября.

Птиц преподнесла в дар президенту Национальная федерация производителей индейки США. Масса индеек составляет порядка 19 кг.

Байден в ходе церемонии напомнил, что традиции "помилования" индеек в Белом доме уже почти столько же лет, сколько ему (президенту США исполнился в понедельник 81 год, и он стал самым пожилым главой государства в американской истории - прим. ТАСС). "Это 76-я годовщина данного мероприятия. Хочу, чтобы вы знали: меня тогда там не было", - пошутил президент Соединенных Штатов.

"Хочу, чтобы вы знали: тяжело, когда тебе исполняется 60. Тяжело", - сказал Байден под смех гостей. Присутствовавшие на церемонии учащиеся одной из школ Вашингтона хором прокричали президенту: "С днем рождения!". Байден поблагодарил детей.

О Дне благодарения

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна. В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стал отмечаться в четвертый четверг ноября. Первым из президентов символическую церемонию "помилования" индеек провел в 1863 году тот же Линкольн. Ежегодной традиция стала с 1947 года, когда 33-й руководитель страны Гарри Трумэн вновь воспользовался этим правом.

Традиция самого праздника зародилась еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу Богу. За праздничный стол были приглашены местные индейцы из племени вампаноаг. Они принесли с собой диковинную птицу, которую отцы-пилигримы назвали индейкой. Постепенно она стала неизменным атрибутом этого праздника. Ее, как правило, теперь подают за семейным ужином на стол в США в День благодарения с клюквенным соусом и сладким картофелем.