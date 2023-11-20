20 ноября, 19:35

В Ростов-на-Дону поступила первая партия из девяти электробусов

Емкость аккумуляторных батарей электротранспорта рассчитана на 60-90 км пути

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Первые девять электробусов прибыли в Ростов-на-Дону, они будут обслуживать три городских маршрута, связывающие центр города с отдаленными районами. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"В Ростов-на-Дону поступила первая партия электробусов из девяти машин. Всего в соответствии с контрактом до конца года планируется поставка 20 единиц техники и 6 зарядных станций", - отметил Логвиненко.

Глава городской администрации уточнил, что электробусы оборудованы кондиционерами и приспособлениями для перевозки маломобильных групп, автоинформаторами, электронными информационными табло и системами видеонаблюдения. Емкость аккумуляторных батарей рассчитана на 60-90 км пути. После оформления всех документов они выйдут на три городских маршрута, которые связывают центр города с отдаленными районами - Левенцовским, Сельмашем и проспектом Шолохова.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что электробусы появятся не только на маршрутах Ростова-на-Дону, но и Таганрога с Волгодонском. Для этого в регионе продолжают создавать зарядные станции. 

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