20 ноября, 19:42

В Ивановской области ужесточили требования к соблюдению графика движения транспорта

В случае игнорирования принятого в регионе постановления перевозчика могут лишить лицензии по решению суда

ТАСС, 20 ноября. Перевозчики в Ивановской области смогут пропустить не более 3% рейсов от общего числа поездок в квартал вместо предусмотренных ранее 10%. Постановление, ужесточающее требования к пассажирским перевозкам, принято региональным правительством после многочисленных жалоб жителей на несоблюдение расписания и графиков движения транспортных средств.

"Постановлением правительства Ивановской области снижен коэффициент невыхода на рейс транспортных средств для перевозчиков, работающих в регионе. Новая мера направлена на соблюдение графиков перевозок в интересах жителей. Если раньше в течение квартала перевозчик мог допустить до 10% невыполненных рейсов от их общего количества, то теперь этот показатель снижен до 3%", - сказали в пресс-службе облправительства региона.

Требования ужесточили, в том числе после многочисленных жалоб жителей региона на несоблюдение расписания и графиков движения транспорта. В случае игнорирования постановления перевозчика могут лишить лицензии через суд.

Для расширения вариантов воздействия на недобросовестных перевозчиков в областную думу внесен проект изменений в закон "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Ивановской области". В случае принятия поправок перевозчика могут лишить лицензии и за отсутствие в транспортных средствах систем контроля температуры воздуха, электронного информационного табло, оборудования для перевозок пассажиров-инвалидов, безналичной оплаты проезда, а также за несвоевременное информирование об изменении тарифов на перевозку пассажиров и другие нарушения. 

Теги:
РоссияИвановская область
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